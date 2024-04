Hans Marius Aakre Slettebø sendte Eiger i føringen da han satte inn 1-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Bortelaget økte ledelsen

Gjestene var på farten igjen noen minutter ut i andre omgang. De doblet ledelsen da Aleksander Kjellmann satte inn 2-0, og Ulrik Sæther økte ledelsen da han satte inn 3-0 seks minutter etter pause. Elion Shatri la på til 4-0 for Eiger åtte minutter senere. Jonas Kristiansen Skjæveland reduserte til 1-4 for Randaberg etter 64 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Randabergs Mathias Harestad og Mateus van der Veen fikk se det gule kortet. For Eiger fikk Kenneth Grande og Sander Haugstad gult kort.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Randaberg nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Eiger er på topp i divisjonen med ni poeng.

Kjetil Gaustad Solhaug var kampleder.

3. mai er det ny kamp for Eiger. Da møter de Sandved. Randaberg skal måle krefter med Forus og Gausel 15. mai.