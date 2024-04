Odd 2 tok ledelsen ved Eirik Tidemann Brenden Lønnerød etter 13 minutters spill, og Odd 2 doblet ledelsen da Omar Wesam Aldeen Khalifha satte inn 2-0 åtte minutter senere. Samuel Hoff Fosse økte ledelsen for Odd 2 da han satte inn 3-0 etter 34 minutter, og E. Lønnerød la på til 4-0 for Odd 2 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Aness Afli økte til 5-0 for Odd 2 etter 52 minutters spill, og Fosse scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 da det var spilt en halv time i andre omgang. Samme lag økte ledelsen da Vetle Kilen Årdalen satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 7-0. Magnus Bolt Orrem reduserte til 1-7 fem minutter før slutt. Afli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for samme lag to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Haytham Weso Mneekhr og Emmanuel Obiri Koranteng fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Odd 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Pors 2 er på fjerdeplass med ett poeng.

Erik Karlstrøm dømte oppgjøret.

I neste runde skal Odd 2 måle krefter med Langesund/Stathelle 2 1. mai. Pors 2 møter Notodden 2 8. mai.