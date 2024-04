Mio Berger Abrahamsen sendte Trott 2 tidlig i ledelsen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Haugar med snuoperasjon

Haftorsen-Brakstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og etter 60 minutter tok Haugar ledelsen ved Selmer Flatebø. Ett minutt før slutt fikk Haugar straffespark. Haftorsen-Brakstad scoret fra krittmerket. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Trott 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Haugar ligger på førsteplass med ni poeng.

Marius Hauge Sætrevik var kampleder.

I neste runde skal Trott 2 måle krefter med Vard Haugesund 7. mai. Haugar møter Åkra 14. mai.