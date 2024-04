Romolslia/Flatås/Kolstad tok ledelsen etter et kvarters spill, men tre minutter senere scoret Ali Asghari for Orkla 2. Orkla 2 tok ledelsen ved Even Selnes etter 21 minutter, og Sander Stenvik Dyrvik scoret 3-1-målet fem minutter før hvilen. Fem minutter senere scoret E. Selnes sitt andre mål da han gjorde 4-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 4-1.

Dro ifra

Orkla 2 økte ledelsen da Manasseh Medard Bucumi satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 5-1. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-1.

Orkla 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Romolslia/Flatås/Kolstad er på sjetteplass med tre poeng.

Aymen Said var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Romolslia/Flatås/Kolstad måle krefter med Orkanger, mens Orkla 2 møter Rosenborg.