Storsve ga Stadsbygd/Vanvik/Rissa ledelsen etter 24 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Simon Johansen Melting sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 52 minutters spill fikk Stadsbygd/Vanvik/Rissa straffespark. Storsve satte inn 2-1-målet, og Trym Kildal Storheil sørget for Stadsbygd/Vanvik/Rissa-jubel da han satte inn 3-1 ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp er Freidig 3 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Stadsbygd/Vanvik/Rissa er på tredjeplass med seks poeng.

Mikael Marius Hansen var dagens dommer.

I neste runde skal Stadsbygd/Vanvik/Rissa måle krefter med Byneset/Leinstrand 8. mai. Freidig 3 møter Strindheim 2 15. mai.