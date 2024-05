En av lagets spillere sendte Ellingsøy i føringen etter 28 minutter, men Noah Longva Hagen utlignet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

En spiller sendte Harøy/HaNo/Lepsøy i ledelsen da han satte inn 2-1 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Ellingsøy på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Harøy/HaNo/Lepsøy ligger på tredjeplass med seks poeng.

Magnus Jønland Osen dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Harøy/HaNo/Lepsøy. Da møter de Aksla. Ellingsøy skal måle krefter med Langevåg 16. mai.