Sørlia tok en tidlig ledelse ved Grande, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen for Sørlia et kvarter før hvilen. Samme spiller la på til 3-0 for Sørlia fire minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Fem minutter ut i andreomgangen reduserte Vuku/Stiklestad/Leksdal da en spiller satte inn 1-3-målet. Iver Alexander Kvam økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 64 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Sørlia på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Vuku/Stiklestad/Leksdal er på sjuendeplass med tre poeng.

Morten Westvik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sørlia måle krefter med Malvik, mens Vuku/Stiklestad/Leksdal møter Egge/Beitstad.