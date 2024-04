Ole Myklebust Engh sendte Herkules i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 24 minutter, men fire minutter senere scoret Simon Disch Lindvig for Eidanger. Ved pause var stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Segrov sendte Eidanger i føringen da han satte inn 2-1 ni minutter etter hvilen, men Engh sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 71 minutters spill. Mats Færseth sørget for at Eidanger tok ledelsen igjen med sin scoring rett etterpå, og Gulled Mahamed Omar scoret 4-2-målet fem minutter før slutt. Eidanger økte ledelsen da Segrov satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 5-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-5.

Herkules' Per Arne Rugaas og Eirik Skaug Andersen fikk gult kort. For Eidanger fikk Fredrik Gundersen og Marius Kolve Johnsen gult kort.

Spennende runde i vente

Geir Tollefsen var kampleder.

15. april er det ny kamp for Herkules. Da møter de Storm. Eidanger skal måle krefter med Gulset 16. april.