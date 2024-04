Gimletroll tok ledelsen da Cornelius Garlie satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, men Bobby Eikeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Music sendte Donn i føringen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Gimletrolls Bilel Lazri og Nikolay Seljevoll Strand pådro seg gult kort. For Donn fikk Eikeland gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Det var Donns andre seier på rad, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Gimletroll på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Donn er nummer tre med seks poeng.

Terje Haugland var dommer i kampen.

12. april er det ny kamp for Gimletroll. Da møter de Jerv 2. Donn skal måle krefter med Fløy samme dag.