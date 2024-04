Osterøy/Arna-Bjørnar 3 tok ledelsen ved Kristin Stamneshagen allerede etter to minutter, og like etterpå doblet Osterøy/Arna-Bjørnar 3 ved Sofie Lien Arnesen. Maren Nordås Øvsthus økte til 3-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 etter 18 minutters spill, og Lien Arnesen økte ledelsen da hun satte inn 4-0 fem minutter senere. Etter 28 minutter la Øvsthus på til 5-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-0.

Målshow i andre omgang

Heidi Helgesen økte ledelsen for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 da hun satte inn 6-0 ti minutter ut i andreomgangen, og Linnea Jin Gullbrå satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutters spill. Osterøy/Arna-Bjørnar 3 rykket ytterligere ifra da Helena Cecilie Mo økte ledelsen ti minutter senere, og Stamneshagen scoret sitt andre mål da hun gjorde 9-0 åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-0.

Osterøy / Arna-Bjørnar 3 klatrer til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Osterøy/Arna-Bjørnar 3 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Vadmyra ligger på niendeplass med tre poeng.

Helge Føllesdal var dagens dommer.

Vadmyra spiller neste kamp mot Nymark 2 27. april, mens Osterøy/Arna-Bjørnar 3 bryner seg på Norheimsund dagen etter.