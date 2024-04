Ringvassøy tok føringen da Eivind Johansen satte inn 1-0 etter 21 minutters spill. Ved pause sto det 0-1.

Scoret på straffespark

Ringvassøys Brujordet scoret 2-0 fra ellevemeteren etter 79 minutter. Tre minutter senere reduserte Theophile Iragi Chirongozi til 1-2 for Senja 2, og Patrick Moen-Kristiansen sørget for balanse i Senja 2-regnskapet da han satte inn 2-2 sju minutter før slutt. Mathias Larsen sørget for at Ringvassøy tok ledelsen på nytt med sin scoring like etterpå, og fire minutter før slutt scoret Brujordet igjen da han gjorde 4-2. Ringvassøy-angriperen sikret seg hattrick da han ordnet 5-2 fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-5.

Senja 2s Theophile Iragi Chirongozi, Hogne Lorentsen og Mathias André Eide fikk se det gule kortet. For Ringvassøy fikk Tord Emil Pettersen Bøe og Elias Wold gult kort.

Slik spilles neste runde

Johnny Olsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Senja 2 måle krefter med Bardufoss 29. april, mens Ringvassøy møter Hamna 2 samme dag.