Ari Kjellstadli ga Sunnylven ledelsen tidlig før det første minuttet var omme, og Sander Sjåstad Hole scoret og doblet ledelsen for Sunnylven fem minutter senere. Oskar Ringdal økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter kun ti minutters spill, og Sunnylven økte ledelsen da Kjellstadli satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Etter 15 minutter vartet Sunnylven-spilleren opp med hattrick, og ti minutter senere la Trym Helset på til 6-0 for Sunnylven. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-6.

Målfest etter hvilen

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Hole satte inn 7-0 for Sunnylven, og etter et kvarter av andre omgang fullførte samme spiller sitt hattrick. Daniel Selimovic Sandnes reduserte til 1-8 for Herd 2 seks minutter senere. Helset scoret igjen da han gjorde 9-1 etter 58 minutters spill. Rett etterpå reduserte vertene da Marius Bakker satte inn 2-9-målet. O. Ringdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-2 for Sunnylven. Den endelige stillingen i kampen ble 2-10.

Ny runde - nye muligheter

Mikael Johannes Skodjereite var kampleder.

I neste runde skal Herd 2 måle krefter med Hødd 3 22. april, mens Sunnylven møter Aksla 2 samme dag.