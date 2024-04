Daniel Hagen Eide sendte Rindal i føringen etter 13 minutter. Etter 35 minutters spill ble vondt til verre for Nidelv, da Sondre Næss Bolme doblet ledelsen for Rindal. Sander Loe Horgmo gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 ti minutter senere, og Alsak Brekke Fagerli sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Målløs andreomgang

Etter hvilen ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 2-2.

Rindals Sondre Næss Bolme og Jørgen Gjerstad fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Nidelv på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Rindal ligger på åttendeplass med ett poeng.

Vilde Sølverud Larsen var dommer.

I neste runde skal Rindal måle krefter med Tynset 27. april. Nidelv møter Kolstad 29. april.