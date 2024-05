Byåsen 3 tok ledelsen ved Andreassen etter en halvtimes spill, og Jonatan Eikemo-Nilsen scoret og doblet ledelsen for Byåsen 3. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Dominerte etter pause

Fem minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Andreassen satte inn 3-0 for Byåsen 3, og etter 59 minutter økte Byåsen 3 ved Patrick Solli Størseth. Sju minutter senere scoret Byåsen 3-spilleren igjen da han gjorde 5-0, og Even Ulf Raaen Jäberg økte ledelsen da han satte inn 6-0 åtte minutter før slutt. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Andreassen, og etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sobaai Walid Aljezawi satte inn 8-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Torjus Haukaas Evju og Leander August Rafdal pådro seg gult kort.

Klatret til andreplass

Etter mandagens kamp ligger Byåsen 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Nidelv 2/Utleira 2 er på tiendeplass med null poeng.

Terje Sætereng dømte kampen.

I neste runde skal Byåsen 3 måle krefter med Heimdal 14. mai, mens Nidelv 2/Utleira 2 møter Astor 2 samme dag.