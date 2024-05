Tiller tok ledelsen ved Forren-Vik etter 34 minutter, men Tore Næss sørget for balanse i Surnadal-regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Tiller var suverene i andre omgang

Benjamin Feldt sendte Tiller i føringen på nytt da han satte inn 2-1 åtte minutter etter sidebytte, og Tiller-spiller Magnus Zahl-Johansen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Forren-Vik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tiller tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Tillers Benjamin Feldt fikk gult kort. For Surnadal fikk Webjørn Holten og Ingebrigt Løfaldli gult kort.

Tok steg på tabellen

Tiller har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Tiller nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Surnadal er på tolvteplass med tre poeng.

Espen Tømmervold var dommer.

I neste runde skal Tiller møte Lillestrøm 2, mens Surnadal møter Nardo.