Ida Alvilde Toll ga Hamna 2 ledelsen etter 23 minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Tromsdalen 2, da Malin Stefanussen Jakobsen doblet ledelsen for Hamna 2. samme spiller økte til 3-0 for Hamna 2 noen minutter før pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Fride Mari Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter etter sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 0-4.

Mye å se fram til neste runde

Åsmund Alexander Karlsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hamna 2 måle krefter med Reinen 7. mai. Tromsdalen 2 møter Fløya 9. mai.