Charlottenlund 2 tok en tidlig ledelse etter scoring ved Kjebekk-Johansen, men Lucas Nicolai Thorvaldsen-Alterskjær sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Tiller 3 pådro seg utvisning

Jesper Laugaland sendte Charlottenlund 2 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 56 minutters spill, men rett etterpå scoret Lucas Joakimssønn Sørgjerd for Tiller 3. Marius Gunleiksrud Wold sørget for at Charlottenlund 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 69 minutter, og tre minutter før slutt scoret Kjebekk-Johansen igjen da han gjorde 4-2. Espen Slørdahl (Tiller 3 G19) ble sendt av banen da han pådro seg sitt andre gule kort ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Marcus Haltbrekken Hansen og Wold fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter fredagens kamp er Charlottenlund 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Tiller 3 er nummer seks med null poeng.

Helge Andre Løkeland var kampleder.

9. mai er det ny kamp for Charlottenlund 2. Da møter de Fosen. Tiller 3 skal måle krefter med Strindheim TF 3 16. mai.