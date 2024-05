Tangmoen 2 tok ledelsen ved Alexander Bråten etter kun fire minutters spill, men Joar Stokke sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Strand sørget for ledelse igjen da han satte inn 2-1-målet etter 21 minutter, og Preben Kildal Bakken satte ballen i mål seks minutter senere. Vikvarvet reduserte til 2-3 ved J. Stokke etter 28 minutters spill. Oliver Magne Amdal scoret for Tangmoen 2 og sørget for at stillingen var 4-2 sju minutter senere. Ved pause sto det 4-2.

Tangmoen 2 økte ledelsen

Mugisa Steven Kagoro satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Tangmoen 2, og etter 77 minutter økte avstanden mellom lagene da Strand satte inn 6-2 for Tangmoen 2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Trond Ola Aas (Vikvarvet) og Mugisa Steven Kagoro (Tangmoen 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter fredagens kamp er Tangmoen 2 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Vikvarvet er nummer ni med tre poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vikvarvet spiller mot Lånke 2 8. mai, mens Tangmoen 2 spiller neste kamp mot Ekne dagen etter.