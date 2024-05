Sædalen/Kringlebotn tok ledelsen ved Sjur Aarestrup Haugland etter bare seks minutters spill. Fem minutter senere ble vondt til verre for Austevoll, da Markus Torsvik doblet ledelsen for Sædalen/Kringlebotn. Etter 15 minutter scoret Haugland igjen da han gjorde 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause sto det 3-0.

Dominerte andre omgang

Mathias Mæhle Andersen økte til 4-0 for Sædalen/Kringlebotn noen minutter etter pause, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Andreas Meyer satte inn 5-0. Lukas Hellesen Engelsen la på til 6-0 for hjemmelaget rett etterpå, og Andersen scoret igjen da han gjorde 7-0 etter 63 minutters spill. Seks minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick, og Engelsen økte ledelsen da han satte inn 9-0 ni minutter før slutt. Haugland fikk sitt hattrick sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 10-0.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp ligger Sædalen/Kringlebotn på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Austevoll er på sjuendeplass med tre poeng.

Remi André Taule dømte oppgjøret.

21. mai skal Sædalen/Kringlebotn møte Bønes, mens Austevoll møter Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord.