Nymark tok ledelsen ved Sonwaen etter 13 minutter. Like etterpå ble vondt til verre for Fitjar, da samme spiller doblet ledelsen for Nymark. Etter 33 minutters spill reduserte Fitjar ved Harald Rydland Sæbø. Seks minutter senere vartet Sonwaen opp med hattrick. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Ble utvist

David Smith økte ledelsen for Nymark da han satte inn 4-1 fire minutter etter sidebytte, og fire minutter senere la Sonwaen på til 5-1 for Nymark. Nymark scoret selvmål etter 53 minutter. Et kvarter før full tid økte Nymark ved Smith. Fitjar ble redusert til ti spillere da Abedelhadi Ghali ble sendt av banen fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Ghali pådro seg gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Nymark har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Fitjar på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Nymark ligger på andreplass med ni poeng.

Marius Hauge Sætrevik var dommer i oppgjøret.

28. mai er det ny kamp for Fitjar. Da møter de Bjarg 3. Nymark skal måle krefter med Baune samme dag.