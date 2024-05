Følgende spillere scoret for Gulset: Per Aakre Melås med fire mål og Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Gulset leder serien

Det var Gulsets fjerde strake seier.

Etter tirsdagens kamp er Urædd på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Gulset er serieleder med 13 poeng.

Geir Jung Næss var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gulset bryner seg på Borg 14. mai, mens Urædd spiller neste kamp mot Fossum Skien to dager senere.