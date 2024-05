Åfjord tok ledelsen ved Edward Lian før det første minuttet var omme, og Åfjord-angriperen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 23 minutter. Ved pause var stillingen 2-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Edward Lian laget hattrick da han ordnet 3-0 åtte minutter ut i andre omgang, og Åfjords Kevin Aleksander Flenstad-Buarø satte inn et straffespark sju minutter senere. Daniel Guttelvik la på til 5-0 for Åfjord ett minutt før full tid, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 6-0 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Åfjord klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Åfjord på tredjeplass på tabellen med fem poeng, mens Byneset/Leinstrand er nummer sju med tre poeng.

Tom-Andre Olden dømte kampen.

8. mai er det ny kamp for Byneset/Leinstrand. Da møter de Stadsbygd/Vanvik/Rissa. Åfjord skal måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg 9. mai.