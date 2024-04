Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Målbonanza etter pausen

Isak Sunde-Dahl sendte Mandalskameratene i føringen fem minutter etter sidebytte, og Herman Nodland Frajdenrajch scoret og doblet ledelsen for Mandalskameratene. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Reinert Reme Lid satte inn 3-0 for Mandalskameratene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-0.

Abed Alrahman Bashiti, David Lande og Jonas Zakaria Tobiassen Othman fikk gult kort.

Mandalskameratene klatrer til andreplass

Mandalskameratene har tatt poeng i sine fem siste kamper.

Etter fredagens kamp ligger Mandalskameratene på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Vigør er på tiendeplass med fire poeng.

Ingjald Aanonsen dømte kampen.

I neste runde skal Mandalskameratene måle krefter med Lyngdal 2. mai. Vigør møter Fløy 3. mai.