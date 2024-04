Morgan Aagesen Fitjar ga Valestrand Hjellvik en tidlig ledelse, men Jovard Tunestveit Karlsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Valestrand Hjellvik tok ledelsen igjen da Bakken scoret etter tolv minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter senere. Valestrand Hjellvik-angriperen gjorde hattrick etter 36 minutter, og Bakken scoret igjen da han gjorde 5-1 rett etterpå. Noen minutter før hvilen la Noah Gabriel Tveiten Ulriksen på til 6-1 for Valestrand Hjellvik, og Torius Hegg-Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Valestrand Hjellvik to minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-7.

Dro ifra

Leander Hjellvik Berisha satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 73 minutters spill. Alexander Solås reduserte til 2-8 ett minutt senere. Minuttet før full tid scoret Bakken sitt femte mål da han gjorde 9-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-9.

Fris Martin Borge, Emil Kvamsdal, Solås, Brede Folkestad Olsen og Sebastian Lohne Helgesen pådro seg gult kort. For Valestrand Hjellvik fikk Berisha gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Fri nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Valestrand Hjellvik er på tredjeplass med seks poeng.

Kjell Martin Gilleshammer dømte kampen.

Valestrand Hjellvik spiller neste kamp mot Arna-Bjørnar 2 7. mai, mens Fri prøver seg mot Flaktveit 2 20. mai.