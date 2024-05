Etter elleve minutter tok KIL/Hemne ledelsen ved Pål Fredrik Simonsen, men Lars Neslund Samuelshaug sørget for balanse i Alvdal-regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Alvdal fikk et forsprang da Jørn Ligård satte inn 2-1 etter 39 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Bortelaget sikret poeng

Knut Bugten utlignet for KIL/Hemne etter 66 minutter. Samuelshaug sørget for ledelse igjen da han satte inn 3-2-målet minuttet før full tid, men rett etterpå scoret Martin Singsdal Volden for KIL/Hemne. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

KIL/Hemnes Daniel Kaald Estrin, Petter Lernes, Fredrik Torsø, Håkon Aarvaag, Jonas Meyer Nilssen og Martin Singsdal Volden fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er KIL/Hemne på fjerdeplass på tabellen med 13 poeng, mens Alvdal er nummer åtte med seks poeng.

Hassan Ahmed Halane dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Alvdal måle krefter med Hitra, mens KIL/Hemne møter Nidelv.