Johannes Johnsen ga Trio ledelsen etter 23 minutters spill. Etter 34 minutter ble vondt til verre for Trio 2, da Sondre Soma Ersland doblet ledelsen for Trio. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målshow etter pause

Marcus Gravdal Totland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trio ti minutter ut i andreomgangen, og etter 69 minutters spill økte samme lag ved Voster. Kevin Hansen Kvernenes økte til 5-0 for samme lag fire minutter senere, og Voster scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 sju minutter før slutt. Fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-0.

Sverre Jonassen fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Trio på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Trio 2 er på niendeplass med to poeng.

Magne Blokhus var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trio måle krefter med Ølen, mens Trio 2 møter Stord/Solid/Trott 2.