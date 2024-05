Donn 2 fikk en kjempestart på kampen da Anders Jensen sendte laget sitt i føringen etter kun seks minutters spill, men Karl Johan Roland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter senere. Vindbjart 2 tok ledelsen ved samme spiller etter 20 minutter, men Mathias Thørring Søgård utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål sju minutter senere. Etter 27 minutters spill var Donn 2 uheldig og scoret selvmål. Roland laget hattrick da han ordnet 4-2 etter 39 minutter, og Niklas André Lunden Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Vindbjart 2 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-5 etter første omgang.

Vindbjart 2 var suverene i andre omgang

Etter 67 minutters spill la David Storbrua Tambini på til 6-2 for Vindbjart 2, og bortelaget økte ledelsen da Sander Wiik satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 7-2. Etter 77 minutter økte avstanden mellom lagene da Sander Neteland Olstad satte inn 8-2 for samme lag, og bortelaget rykket ytterligere ifra da Oscar Martinius Dale Lie økte ledelsen like etterpå. Julian Gashi økte til 10-2 for samme lag sju minutter før slutt. Jensen reduserte til 3-10 for Donn 2 sju minutter senere. Etter 90 minutters spill scoret Andersen igjen da han gjorde 11-3, og rett etterpå var hattricket et faktum for samme spiller. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-12.

Jens Høiåsen (Vindbjart 2 G19) og Virakpitou Dyna (Donn 2 G19) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Donn 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vindbjart 2 er nummer fem med fem poeng.

Jonathan Frostmann Walle var kampleder.

I neste runde skal Donn 2 måle krefter med Randesund 2 27. mai. Vindbjart 2 møter Lyngdal 2 29. mai.