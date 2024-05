Joakim Natchanont Henriksen ga Ulfstind ledelsen tidlig med sitt mål allerede etter tre minutter. Etter 34 minutters spill ble vondt til verre for Ringvassøy, da Neo Kiil doblet ledelsen for Ulfstind. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Ble utvist

Olav Johannes Larsen økte ledelsen da han satte inn 3-0 fem minutter etter sidebytte, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Valerii Borodin (Ringvassøy G17) ble sendt i dusjen fem minutter senere, og etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da J. Henriksen satte inn 5-0 for Ulfstind. Brage Nergård økte til 6-0 for Ulfstind fire minutter senere. Ringvassøys Erik Hoel var uheldig og scoret selvmål sju minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-7.

Kiil og Johannes Josefsen fikk gult kort.

Klatret til sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Ringvassøy på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Ulfstind ligger på sjetteplass med tre poeng.

Tom Erik Johannessen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ulfstind måle krefter med Reinen 2, mens Ringvassøy møter Tromsø 3.