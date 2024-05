Anna Vikan sendte Surnadal/Søya i ledelsen etter bare ni minutter, og Surnadal/Søya-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 fire minutter senere. Etter 22 minutters spill fullførte samme spiller sitt hattrick, og Idun Birkestøl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Surnadal/Søya fem minutter senere. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 5-0 etter 28 minutter, og Surnadal/Søya økte ledelsen da Vikan satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 6-0. Noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Vikan satte inn 7-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 7-0.

Målbonanza etter pausen

Åtte minutter ut i andreomgangen økte Surnadal/Søya ved Ildri Fugelsøy. Fire minutter senere reduserte en spiller til 1-8 for Træff/Rival. Etter 60 minutters spill scoret Vikan igjen da hun gjorde 9-1, og Vikan scoret igjen da hun gjorde 10-1 fem minutter senere. Surnadal/Søya rykket ytterligere ifra da Ildri Fugelsøy økte ledelsen ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Surnadal/Søya nummer fire på tabellen med ti poeng, mens Træff/Rival er på åttendeplass med tre poeng.

Terje Polden var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. mai. Surnadal/Søya skal spille mot Træff/Rival 2, mens Træff/Rival møter Malmefjorden/Elnesvågen.