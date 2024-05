Leo Marinius Johansen Lunde sendte Varden Meråker i føringen etter 17 minutters spill, men Jørgen Rønsberg utlignet for Malvik etter 34 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Malvik hadde grunn til å juble mot Varden Meråker

Ett minutt etter pause tok Malvik ledelsen ved Sigurd Krogstad, og Eirik Børset scoret for Malvik og sørget for at stillingen var 3-1 etter 66 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 1-3.

Malvik topper serien

Etter fredagens kamp ligger Varden Meråker på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Malvik er på førsteplass med 21 poeng.

Jonas Sjømæling var dommer i kampen.

Varden Meråker spiller neste kamp mot Leksdal 30. mai, mens Malvik bryner seg på Bangsund tre dager senere.