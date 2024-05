Nordli sendte Heimdal i ledelsen etter 20 minutters spill, men Nardo 2 utlignet til 1-1 da Mathias Lein Gilde satte ballen i mål etter 34 minutter. Ved pause sto det 1-1.

Var suverene i andre omgang

Heimdal tok ledelsen på nytt da Emrik Gundersen-Sæther satte inn 2-1 etter 52 minutters spill, og Nordli scoret igjen da han gjorde 3-1 to minutter senere. Etter 57 minutter scoret Gundersen-Sæther sitt andre mål da han gjorde 4-1, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, var hattricket et faktum for Nordli. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-5.

Beholder plassen på tabellen

Etter fredagens kamp er Nardo 2 på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Heimdal er nummer fem med ti poeng.

Renas Akdemir dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nardo 2 måle krefter med Ørland, mens Heimdal møter Ørland.