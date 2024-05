Stod 7er fikk en kjempestart på kampen da Jon Aleksander Vold Holberg sendte laget sitt i føringen etter kun sju minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Stod økte ledelsen

Eskil Sotberg scoret og doblet ledelsen for Stod 7er. Espen Nilsen Holtan reduserte til 1-2 for Sparbu 7er etter 38 minutter. Fredrik Aarvik scoret 3-1-målet fire minutter senere, og etter 55 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Attila Haugen satte inn 4-1 for Stod 7er. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Troner på topp

Etter mandagens kamp ligger Stod på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Sparbu er på fjerdeplass med ett poeng.

3. juni skal Stod møte Egge 2/Beitstad 2, mens Sparbu møter Sørlia.