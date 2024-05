V. Kvande sendte Surnadal i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Vegard Gjul doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 to minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Direkte rødt kort til Orkla

V. Kvande satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutter. Emil Lynum reduserte til 1-3 for Orkla fire minutter før slutt. Han hadde nylig blitt byttet inn. Martin Hoff Harsvik (Orkla) ble vist det røde kortet fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Orklas Emil Eker Haugen fikk se det gule kortet. For Surnadal fikk Torstein Snekvik, Ingebrigt Løfaldli, Vegard Gjul og Sander Smevoll gult kort.

Klatret på tabellen

Orkla har tapt to strake kamper.

Orkla og Surnadal er nå begge oppe på sju poeng.

Anders Husøy var kampleder på Orkla Sparebank stadion. 257 tilskuere fikk med seg kampen.

I neste runde skal Orkla måle krefter med Mosjøen 26. mai, mens Surnadal møter Lillestrøm 2 samme dag.