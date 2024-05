Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Ble utvist

Erlend Berg Farstad sendte Lørenskog foran da han satte inn 1-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og to minutter senere doblet Lørenskog ved Eirik Karlsen Steine. Etter 67 minutter ble Farstad (Lørenskog) sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort. Rett etterpå fikk Spjelkavik straffespark. Ruben Kolseth Myers scoret fra ellevemeteren, og Erik Leandersson utlignet da han satte inn 2-2 et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Spjelkaviks Ruben Kolseth Myers fikk gult kort. For Lørenskog fikk Lars Følstad gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter mandagens kamp ligger Spjelkavik på sjetteplass på tabellen med åtte poeng, mens Lørenskog er på femteplass med tolv poeng.

Daniel Refsnes dømte oppgjøret.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med Gjelleråsen 25. mai. Lørenskog møter Skedsmo 26. mai.