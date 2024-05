Verken Hamna eller Krokelvdalen maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Dommeren pekte på straffemerket

Etter 41 minutter fikk Hamna straffe, og Emil Mykkeltvedt scoret fra krittmerket. Hamna-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 ni minutter senere, og samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 3-0 etter 53 minutters spill. Hamna økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-0, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Hamna. Ali Mahmoud Alkhalaf økte ledelsen for Hamna da han satte inn 6-0 etter 60 minutter, og ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Malin Stefanussen Jakobsen satte inn 7-0 for samme lag. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Hamna på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Krokelvdalen er nummer åtte med null poeng.

Peder Kristian Lyngmo-Fossli var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Krokelvdalen måle krefter med Fløya 22. mai. Hamna møter Tromsø 23. mai.