Anna Opgård ga Alta ledelsen etter kun tre minutter, og Alta doblet ledelsen da Andrea Isaksen satte inn 2-0 like etterpå. Etter 17 minutters spill la Astri Toft på til 3-0 for Alta, og A. Isaksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Alta. Martnes økte ledelsen for Alta da hun satte inn 5-0 sju minutter senere, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 6-0 etter 35 minutter. Ved pause var stillingen 6-0.

Straffemål

Noen minutter etter sidebytte scoret Opgård sitt andre mål da hun gjorde 7-0, og noen minutter ut i andreomgangen vartet Martnes opp med hattrick. Åtte minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Toft satte inn 9-0 for Alta, og åtte minutter senere økte Alta ved Martnes. Seks minutter før slutt fikk Alta straffespark, og Camilla Krogh scoret fra ellevemeteren. Merethe Angell økte til 12-0 for Alta fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 12-0.

Skarps Tuva Holte, Vår Aurora Bye Amundsen og Luna Mathilde Torsfred fikk gult kort.

Leder serien

Etter lørdagens kamp er Alta på topp i divisjonen på tabellen med ni poeng, mens Skarp er nummer sju med tre poeng.

Rune Mathisen dømte oppgjøret.

Skarp spiller neste kamp mot TIL 2020 2 25. mai, mens Alta prøver seg mot Hammerfest dagen etter.