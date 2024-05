Sætre-Kjærbech sendte Vartdal i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og rett etterpå scoret Vartdal-spilleren igjen da han gjorde 2-0. Martinius Gamlem satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 30 minutters spill. Ved pause sto det 0-3.

Økte ledelsen

To minutter før slutt fullførte Sætre-Kjærbech sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-4.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er SIF/Hessa 2 nummer ti på tabellen med null poeng, mens Vartdal er på andreplass med ni poeng.

Remi Andre Uri-Landsnes var dagens dommer.

16. mai er det ny kamp for SIF/Hessa 2. Da møter de Volda 3. Vartdal skal måle krefter med Langevåg 3 24. mai.