Olsson sendte Ranheim 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og Mathilde Rosvold doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 etter 27 minutters spill. To minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Olsson satte inn 3-0 for Ranheim 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Dominerte etter pause

Seks minutter etter pause vartet 19-åringen opp med hattrick, og ni minutter senere la Tiril Høidal på til 5-0. Ingrid Jenssen Haugen la på til 6-0 for Ranheim 2 da det var spilt en halv time i andre omgang, og Olsson scoret igjen da hun gjorde 7-0 ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 7-0.

Troner øverst

Det var Ranheim 2s femte strake trepoenger, og de har dermed full pott i år.

Etter tirsdagens kamp ligger Ranheim 2 på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Orkla 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Frode Dypveit var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla 2 bryner seg på Trond 22. mai, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Leinstrand dagen etter.