Andersen sørget for at Surnadal fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål før det første minuttet var omme, men et kvarter før hvilen scoret Leon Fredrick Slettedal for Malmefjorden/Ekko/Aureosen. Surnadal tok ledelsen igjen da Magnar Vikan scoret etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Surnadal scoret 3-1-målet etter 57 minutter, og Andersen økte ledelsen da han satte inn 4-1 ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Surnadal på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Malmefjorden/Ekko/Aureosen er nummer åtte med null poeng.

Terje Polden var dommer i oppgjøret.

12. mai er det ny kamp for Surnadal. Da møter de Molde 2. Malmefjorden/Ekko/Aureosen skal måle krefter med Frei 13. mai.