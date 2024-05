Mandalskameratene tok ledelsen ved Lewi Brandser et kvarter før pause, men Eirik Tonstad utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fire minutter senere. Tre minutter før sidebytte tok Vindbjart ledelsen ved Sindre Emiil Rimereit. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Økte ledelsen

William Strandskogen Krogh sørget for jubel da han satte inn 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-3.

Mandalskameratenes Henning Støle-Jakobsen, Per Gunnar Laudal, Brandser og Ian Håkonsen fikk gult kort. For Vindbjart fikk Krogh og Christoffer Lindberg gult kort.

Mandalskameratene leder serien

Før dagens kamp hadde Mandalskameratene vunnet sju kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med 21 poeng, mens Vindbjart er på tredjeplass med 17 poeng.

Nikolai Mork Rogne dømte oppgjøret.

I neste runde skal Mandalskameratene måle krefter med Våg 28. mai, mens Vindbjart møter Jerv samme dag.