Diallo sendte Nidelv 2/Utleira 2 i føringen etter 35 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Fram pådro seg utvisning

17-åringen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 etter 80 minutter, og Linus Aleksander Smestad økte ledelsen da han satte inn 3-0 to minutter senere. Etter 90 minutters spill ble Robin Smith-Jakobsen (Fram G19) utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, men rett etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Haakon Aleksander Berg Konradsen reduserte til 1-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-3.

Lukas Hesselberg, Elias Kvam og Konradsen fikk se det gule kortet.

Topper serien

Nidelv 2/Utleira 2 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp er Fram på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Nidelv 2/Utleira 2 ligger på førsteplass med 16 poeng.

Jim Andreas Knutsen var dagens dommer.

Nidelv 2/Utleira 2 spiller mot Remyra 28. mai, mens Fram spiller neste kamp mot Freidig dagen etter.