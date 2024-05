Mogset ga Meldal/Rindal/Svorkmo ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Tiller utlignet til 1-1 da Oliver Leiseth Green satte ballen i mål etter tolv minutters spill. Like etterpå scoret Mogset sitt andre mål da han gjorde 2-1, og noen minutter før hvilen fullførte samme spiller sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Mathias Naalsund reduserte for Tiller noen minutter ut i andre omgang, og Jonas Leander Schjetlein Sørli sørget for balanse i Tiller-regnskapet da han satte inn 3-3 etter 57 minutter. Mogset scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 4-3 tre minutter senere, men Green sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 etter 63 minutters spill. Mogset (Meldal/Rindal/Svorkmo G16) satte inn et straffespark ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-5.

Tillers Sondre Vinjevoll, Eirik Naalsund og Green fikk se det gule kortet. For Meldal/Rindal/Svorkmo fikk Peder Melien Ree gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter søndagens kamp er Tiller nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Meldal/Rindal/Svorkmo er på andreplass med ni poeng.

Tobias Lekvam var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tiller spiller mot Byåsen 2 20. mai, mens Meldal/Rindal/Svorkmo spiller neste kamp mot Strindheim 2.