Verken Fotlandsvåg eller Valestrand Hjellvik maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Ekspederte straffe i mål

Benjamin Bolset Kleppe sendte Fotlandsvåg i ledelsen ti minutter ut i andre omgang, og Fotlandsvåg doblet ledelsen da Daniel Fossbakken satte inn 2-0. To minutter på overtid fikk Valestrand Hjellvik straffe, og Kasper Håland scoret 1-2-målet. Nasser Mohamad Dakdouka sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Valestrand Hjellviks Ola Edholm, Lars Braathen Reigstad, Nasser Mohamad Dakdouka og Magnus Bru Reigstad pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Ken Roger Solberg var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fotlandsvåg spiller neste kamp mot Bønes 12. april, mens Valestrand Hjellvik spiller neste kamp mot Telavåg.