Kristian Fillip Stoum sendte Charlottenlund 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Charlottenlund 3s samme spiller scoret 2-0 på straffe fire minutter senere. Maddox Lium Melland økte til 3-0 for Charlottenlund 3 fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Hjemmelaget dro ifra

Charlottenlund 3 økte ledelsen da Henrik Steen Bredesen satte ballen i nettet etter 53 minutter. Dermed var stillingen 4-0, og like etterpå var hattricket et faktum for Kristian Fillip Stoum. En av angrepsspillerne til Melhus 2/Gimse 2 gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 etter 62 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Massoud Paikan Shirin Khan fikk gult kort.

Charlottenlund 3 topper serien

Det var Charlottenlund 3s første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Charlottenlund 3 serieleder på tabellen med tre poeng, mens Melhus 2/Gimse 2 er på niendeplass med null poeng.

Janusz Jan Szpila var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Charlottenlund 3 måle krefter med Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2, mens Melhus 2/Gimse 2 møter Malvik 2/Hommelvik 2.