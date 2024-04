Vindbjart 2 fikk en pangåpning på kampen da Elias Høgetveit sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill, og Fillip Bjørnarå scoret og doblet ledelsen for Vindbjart 2. Patrick Auclair reduserte for Søgne 2 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

To minutter etter pause scoret Auclair for bortelaget. Noah Knutsen Dåstøl ga Vindbjart 2 ledelsen igjen et kvarter før slutt, men Søgne 2 utlignet til 3-3 da Tønnes Larsen satte ballen i mål fire minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Mye å se fram til neste runde

Inge Berulvson Berg dømte oppgjøret.

9. april er det ny kamp for Søgne 2. Da møter de Tveit 2/Hånes 2. Vindbjart 2 skal måle krefter med Otra/Valle 11. april.