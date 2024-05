Lorentz Barvik Andersen (Solbygg) scoret fra straffemerket etter 14 minutter, og etter 32 minutters spill doblet Solbygg ved Sander Sunde Nysted. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Just 2 reduserte til 1-2 ved Amjad fadel el-saadi etter 68 minutter, og Just 2 utlignet til 2-2 da Stian Nepstad Nordahl satte ballen i mål rett etterpå. Solbygg tok ledelsen igjen da Oftedal scoret ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Glenn Fossheim (Solbygg) og Mikas Bolstad Skålid (Just 2) fikk begge gult kort.

Solbygg klatrer til sjetteplass

Just 2 har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Just 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Solbygg ligger på sjetteplass med seks poeng.

Bart Frans Flora Mertens var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Just 2 møter Tveit/Hånes 24. mai, mens Solbygg spiller neste kamp mot Donn 3 to dager senere.