Skogsvåg tok ledelsen ved Nora Randem-Tørressen etter bare seks minutter, og Tuva Randem-Tørressen fikk nettsus og doblet ledelsen for Skogsvåg ti minutter senere. Nora Randem-Tørressen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Tuva Randem-Tørressen scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 ti minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter senere fullførte Skogsvåg-spilleren sitt hattrick. Vilde Othelia Gregersen økte til 6-0 for Skogsvåg etter 60 minutters spill, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Skogsvåg fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Skogsvåg på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Osterøy 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

26. mai er det ny kamp for Skogsvåg. Da møter de Valestrand Hjellvik 2. Osterøy 2 skal måle krefter med Bergen Nord 2 4. juni.