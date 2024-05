Adrian Davidsen Risan sendte Byneset tidlig i føringen, men etter 36 minutters spill utlignet Emilios Beyene for Romolslia. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Byneset hadde grunn til å juble

Christoffer Witzøe Alexander sendte Byneset i ledelsen på nytt ni minutter etter sidebytte, men Robin van der Reep sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fire minutter før slutt. Aune sørget for at Byneset tok ledelsen igjen med sin scoring fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Bynesets Aslak Rye Heggem, Håkon Hoem Olsen og Fredrik Fallan fikk se det gule kortet.

Ble værende på tredjeplass

Etter mandagens kamp er Byneset på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Romolslia er nummer ti med null poeng.

Ove Runhaug var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Romolslia måle krefter med Strindheim 3, mens Byneset møter Sverresborg 2.