Frode Vadset sendte Sykkylven 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, men William Marconi Cevallos utlignet for Stordal 2/Ørskog 2 ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Scoret på straffespark

Kenneth Søvik ga Stordal 2/Ørskog 2 ledelsen to minutter etter sidebytte, og Eirik Vestre Walgermo scoret for Stordal 2/Ørskog 2 og sørget for at stillingen var 3-1 rett etterpå. Jonathan Kobbevik Uren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 68 minutter. To minutter før slutt fikk Stordal 2/Ørskog 2 straffespark, og Isak Søvik Benjaminsen scoret fra krittmerket. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-1.

Stordal 2/Ørskog 2s Elias Brautehaug fikk gult kort.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Stordal 2/Ørskog 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Sykkylven 2 ligger på femteplass med fem poeng.

Lars Ove Sletta var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stordal 2/Ørskog 2 spiller mot Godøy/Giske 2 22. mai, mens Sykkylven 2 spiller neste kamp mot Sula tre dager senere.