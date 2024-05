Allerede i åpningsminuttet tok Nordreisa 2 ledelsen ved Tommy Jakobsen, men Vegar Karde Valdermo utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Etter 17 minutters spill tok Nordreisa 2 ledelsen igjen, og Joel Emmanuel Siayor satte ballen i mål et kvarter før sidebytte for Nordreisa 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Like etterpå økte Nordreisa 2 ledelsen , og Nordreisa 2 rykket ytterligere ifra da 17-åringen økte ledelsen etter 33 minutter. Kvæsma reduserte til 2-5 ved Jørgen Bøe Kvandahl to minutter senere, og Valdermo gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-5 etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 5-3 etter første omgang.

Ble utvist

Åtte minutter etter hvilen vartet Siayor opp med hattrick. Jan Gunnar Berglund reduserte for Kvæsma da det var spilt en halv time i andre omgang. Nordreisa 2 økte til 7-4 minuttet før full tid. Rett etterpå ble Kvæsmas Lavrans Jæger Kjøndahl Karlberg vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-4.

Nordreisa 2s Simon Martin Sandberg pådro seg gult kort. For Kvæsma fikk Tomas André Ingebrigtsen og Håkon Andreassen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Nordreisa 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Kvæsma er nummer ni med null poeng.

Hallgeir Eivind Bertelsen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nordreisa 2 måle krefter med Fløya 4, mens Kvæsma møter Lyngen/Karnes 2.